Dove vedere Napoli-Ajax

Dopo la vittoria degli azzurri per 6-1 nel match della scorsa settimana, il Napoli aspetta oggi l'Ajax al Maradona: fischio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Napoli da record sul campo dell'Ajax, con i 6 gol segnati in trasferta. Adesso gli Azzurri di Spalletti ricevono gli olandesi in casa: con una vittoria in questo match, il Napoli accederebbe alla fase ad eliminazione diretta della Champions League. Il Napoli raggiungerebbe questa fase nella competizione per la quarta volta in sette partecipazioni, e la prima per due apparizioni consecutive (l’altra nell’ultima nel 2019/20). Dopo le sconfitte contro Liverpool e Napoli, l’Ajax potrebbe perdere tre incontri consecutivi in Champions per la prima volta dal novembre 2014. La sconfitta per 6-1 nel match della scorsa settimana contro il Napoli è la più pesante subita dal club olandese contando tutte le competizioni europee.