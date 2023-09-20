Le partite con più gol di sempre nella storia della Champions: c'è Como-Lens
Un Como spettacolare travolge il Lens per 9-1 e scrive una pagina di storia della Champions: è la prima squadra italiana a segnare nove gol in una singola partita della competizione. Con dieci reti complessive, la sfida entra anche tra quelle con più gol nella storia della Champions ma non basta per salire sul podio: ci sono state partite ancora più ricche di gol. Ecco la classifica degli incontri con più reti dal 1992/93 a oggi, secondo i dati Transfermarkt.
LENS-COMO 1-9: HIGHLIGHTS
- Ci sono poche parole per descrivere la vittoria del Como. La squadra di Fabregas travolge il Lens 9-1 ed entra nella storia della Champions. È la prima squadra italiana a segnare 9 gol in una singola partita della competizione, superando il precedente record della Juventus (7-0 all'Olympiacos nel 2003). Il Como firma inoltre la vittoria più larga in trasferta per un'italiana
- Werder Brema-Anderlecht 5-3 (8 dicembre 1993)
- Borussia Dortmund-Steaua Bucarest 5-3 (4 dicembre 1996)
- Brondby-Manchester United 2-6 (21 ottobre 1998)
- Amburgo-Juventus 4-4 (13 settembre 2000)
- Real Madrid-Bayer Leverkusen 5-3 (17 ottobre 2000)
- Olympiacos-Bayer Leverkusen 6-2 (18 settembre 2002)
- Valencia-Basilea 6-2 (2 ottobre 2002)
- Manchester United-Fenerbahce 6-2 (28 settembre 2004)
- Manchester United-Roma 7-1 (10 aprile 2007)
- Liverpool-Besiktas 8-0 (6 novembre 2007)
- Steaua Bucarest-Lione 3-5 (21 ottobre 2008)
- Bayern Monaco-Sporting Lisbona 7-1 (10 marzo 2009)
- Chelsea-Liverpool 4-4 (14 aprile 2009)
- Real Madrid-Dinamo Zagabria 6-2 (22 novembre 2011)
- Dinamo Zagabria-Lione 1-7 (7 dicembre 2011)
- Barcellona-Bayer Leverkusen 7-1 (7 marzo 2012)
- Roma-Bayern Monaco 1-7 (21 ottobre 2014)
- Bayer Leverkusen-Roma 4-4 (20 ottobre 2015)
- Real Madrid-Malmoe 8-0 (8 dicembre 2015)
- Manchester City-Monaco 5-3 (21 febbraio 2017)
- Psg-Celtic 7-1 (22 novembre 2017)
- Salisburgo-Genk 6-2 (17 settembre 2019)
- Chelsea-Ajax 4-4 (5 novembre 2019)
- Salisburgo-Bayern Monaco 2-6 (3 novembre 2020)
- Bayen Monaco-Salisburgo 7-1 (8 marzo 2022)
- Rangers-Liverpool 1-7 (12 ottobre 2022)
- Porto-Shakhtar Donetsk 5-3 (13 dicembre 2023)
- Borussia Dortmund-Celtic 7-1 (1 ottobre 2024)
- Psv-Arsenal 1-7 (4 marzo 2025)
- Juve-Dortmund (16 settembre 2025)
- Psv-Napoli 6-2 (21 ottobre 2025)
- Psg-Tottenham 5-3 (26 novembre 2025)
- Fase a gironi, Champions League 2000/01
- Ritorno ottavi, Champions League 2004/05
- Fase a gironi, Champions League 2008/09
- Fase a gironi, Champions League 2019/20
- Fase a gironi, Champions League 2021/22
- Fase a gironi, Champions League 2022/23
- Fase campionato, Champions League 2024/25
- Fase campionato, Champions League 2025/26
- Ritorno ottavi, Champions League 2025/26
- Semifinale andata, Champions League 2025/26
- Quarti di finale, Champions League 2019/20
- League Phase, Champions League 2026/27
- Fase a gironi, Champions League 2003/04
- Fase a gironi, Champions League 2024/25
- Fase a gironi, Champions League 2016/17
- Reykjavik-Feyenoord 2-12 (17 settembre 1969): 14 gol
- Dortmund-Legia 8-4 (22 novembre 2016): 12 gol
- Dinamo Bucarest-Crusaders 11-0 (3 ottobre 1973): 11 gol
- Haka-Anderlecht 1-10 (14 settembre 1966): 11 gol
- Liverpool-OPS 10-1 (1 ottobre 1980): 11 gol
- Odense-Spora 9-2 (13 settembre 1961): 11 gol
- Lokomotiv Sofia-Malmoe 8-3 (10 settembre 1964): 11 gol
- Monaco-Deportivo 8-3 (5 novembre 2003): 11 gol
- Bayern-Dinamo Zagabria 9-2 (17 settembre 2024): 11 gol