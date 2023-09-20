Un Como spettacolare travolge il Lens per 9-1 e scrive una pagina di storia della Champions: è la prima squadra italiana a segnare nove gol in una singola partita della competizione. Con dieci reti complessive, la sfida entra anche tra quelle con più gol nella storia della Champions ma non basta per salire sul podio: ci sono state partite ancora più ricche di gol. Ecco la classifica degli incontri con più reti dal 1992/93 a oggi, secondo i dati Transfermarkt.

LENS-COMO 1-9: HIGHLIGHTS