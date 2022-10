champions

Nel girone dell’Inter, che pareggia 3-3 a Barcellona, successo del Bayern per 4-2 in trasferta contro il Viktoria Plzen: tedeschi che ipotecano il primo posto. Vince il Napoli contro l’Ajax che passa agli ottavi di finale con due turni d’anticipo, mentre nel suo stesso girone il Liverpool a valanga in Scozia contro i Rangers. Importante successo del Tottenham in casa contro l’Eintracht Francoforte, bene anche il Marsiglia di Tudor contro lo Sporting Lisbona GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS