Allegri: "Con il Benfica conta solo vincere"

“Contro il Benfica abbiamo un solo risultato: vincere. Ma la qualificazione non dipende solo da noi”. Non si nasconde Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions a Lisbona: “Al momento non siamo né eliminati dalla Champions né dentro all’Europa League – il ragionamento dell’allenatore juventino- Abbiamo queste due partite, iniziando da domani, per fare punti e cercare di passare: non dipende da noi, il Benfica è padrone del suo destino, anche se perdesse con noi domani. È una delle quattro squadre in Europa con Napoli, Real e PSG a non aver ancora perso, domani dobbiamo fare una partita come abbiamo fatto per gran parte della gara all’andata, con maggiore intensità e migliorando la fase difensiva, sapendo che loro hanno qualità e davanti al proprio pubblico hanno una spinta diversa. È una partita un po’ particolare, dovremo essere bravi a restare nella partita, non avere fretta, avere stessa compattezza anzi migliorando quella delle ultime due partite”. Il rischio, per Allegri, è che gli ultimi risultati positivi possano addirittura nuocere alla sua squadra: “Per fare risultato e per vincere bisogna avere attenzione massima. Dopo le ultime due vittorie, il rischio è che ci sia troppa euforia. Non abbassiamo le difese immunitarie. Serve una partita di grande attenzione e concentrazione, i ragazzi si sono preparati bene e quindi saremo pronti. Dobbiamo metterci nelle condizioni di non fermare questo momento magico e fare una grande prestazione. Credo che la partita andrà bene, mi sbaglierò, ma bisogna essere fiduciosi, abbiamo le qualità per far bene”