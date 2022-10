Dopo la vittoria sull'Empoli (per 4-0), la Juventus di Massimiliano Allegri torna a pensare alla Champions League. Domani, martedì 25 ottobre, c'è il match contro il Benfica, una gara fondamentale in ottica qualificazione (in diretta alle 21 su Sky Sport Football e Sky Sport 252). Per sperare di passare il turno e di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League, la Juve ha bisogno di due vittorie e di risultati favorevoli negli incontri delle avversarie del girone. Quanto alle scelte di formazione, Massimiliano Allegri potrebbe scegliere di proseguire con il 3-5-2 con Milik (che ha segnato all'andata al Benfica) in attacco insieme a Vlahovic. In difesa c'è un ballottaggio aperto con Alex Sandro che, al momento, è in vantaggio su Rugani.