Incontro fondamentale al Maksimir per i rossoneri, che affrontano i croati nella 5^ giornata di Champions. Diaz non al 100% ma convocato da Pioli, novità sulla trequarti: Rebic a destra. Salgono le quotazioni di De Ketelaere titolare dal 1', favorito su Krunic al centro. C'è Gabbia al posto dello squalificato Tomori. Dinamo Zagabria-Milan è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD