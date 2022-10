Buone notizie in casa Inter. Romelu Lukaku, infatti, si è allenato in gruppo e va verso la convocazione per la sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen. I miglioramenti del belga continuano e l'ipotesi più probabile è quella di vederlo in panchina a San Siro. La decisione finale, naturalmente, spetterà a Simone Inzaghi nelle prossime ore: ascolta le news del nostro inviato Matteo Barzaghi

