Fuori dalla Champions, l'allenatore della Juventus guarda avanti: "Dobbiamo accettare l'eliminazione a malincuore e vedere gli aspetti positivi, tramutandola in rabbia in campionato, dove siamo in ritardo. Europa League? Innanzitutto va conquistata". Sui giovani: "Ci danno entusiasmo ed incoscienza"

Come si riparte? “Dobbiamo mettere da parte questa eliminazione, che ci fa male perché siamo arrabbiati e dispiaciuti, ma da domani si pensa alla partita col Lecce e al campionato, dove siamo in ritardo. Abbiamo 4 partite prima della sosta in cui dobbiamo fare bene perché fino alla partita con l’Inter difficilmente recupereremo giocatori. Quindi dobbiamo recuperare energie fisiche ma soprattutto mentali. Bisogna vedere gli aspetti positivi : accettare a malincuore e con molto dispiacere questa eliminazione, ma tramutarla in rabbia e in una gara importante col Lecce”.

L'incoscienza dei giovani

In un finale pirotecnico, in cui la Juve ha sfiorato quello che sarebbe stato un clamoroso – ma comunque inutile – pareggio, si sono messi in luce i giovani, i classe 2003 Miretti, Soulé e Iling-Junior mandati in campo da Allegri: “Iling è entrato molto bene ma purtroppo eravamo già sotto 4-1. I giovani hanno fatto bene, hanno entusiasmo e incoscienza, e questo ci fa bene. Europa League? Innanzitutto va conquistata, perché la partita col Psg non sarà facile. Avremmo voluto che l’ultima partita fosse diversa e invece varrà solo per noi per l’Europa League”.