Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Riparte la Champions League con la quinta giornata della fase a gironi. Tra martedì 25 e mercoledì 26 ottobre, la massima competizione europea sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 15 partite del primo turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 21.00 il Milan sarà impegnato a Zagabria contro la Dinamo Zagabria, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con commento di Nando Orsi. A bordocampo Peppe Di Stefano, mentre la Juventus farà visita al Benfica, in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio.