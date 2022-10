Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Mercoledì 26 ottobre di Champions League. Alle 21.00 , sarà la volta del Napoli che sfiderà al Maradona i Rangers, in diretta suSky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Prima, alle 18.45, l’ Inter ospiterà a San Siro i cechi del Viktoria Plzen : il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime

Quinta giornata della fase a gironi. Sette partite live su Sky Sport e in streaming su NOW mercoledì 26 ottobre. Da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.

Per per tutti i clienti Sky Q abbonati ad Amazon Prime saraà anche possibile guardare alle 18.45 Inter-Viktoria Plzen senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Napoli e Rangers invece scendono in campo alle 21.00 e la partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Federico Zancan con commento di Beppe Bergomi, bordocampo Massimo Ugolini, Francesco Modugno. Diretta Gol di Andrea Marinozzi.