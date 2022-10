È stato lontano dal campo per due mesi a causa dell’infortunio, ora Romelu è tornato e si è ripreso l’Inter. Non è partito da titolare contro il Viktoria Plzen, ma non ha perso l’occasione per rendere ancora più magica la serata. E non solo per il gol, perché il bacio al figlio e il saluto alla mamma sono stati momenti davvero speciali

INTER-VIKTORIA PLZEN: GLI HIGHLIGHTS