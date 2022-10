È stato il protagonista assoluto della partita con due gol nei primi sedici minuti e non poteva che essere il 'Man of the Match' di Napoli-Rangers. Al termine della partita, Giovanni Simeone ha espresso tutte le sue emozioni a Sky Sport: "Questo momento è davvero emozionante - ha detto il Cholito -, ma soprattutto sento sempre di dare tutto. Abbiamo fatto una grande partita e questo premio è un bellissimo regalo che voglio dedicare a tutti i tifosi e a tutto il gruppo. Ci giocheremo il primato a Liverpool? Non dimentichiamo che prima c'è una partita di campionato. Io sono sicuro che in questi pochi giorni che abbiamo per recuperare ci metteremo a posto e saremo in grado di affrontare la partita come si deve".