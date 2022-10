Napoli-Rangers 3-0: video, gol e highlights

Il Napoli non si ferma più e vince ancora, restando a punteggio pieno nel girone A di Champions League. Contro i Rangers al Maradona a mettere in discesa la partita per gli azzurri è Simeone, autore di una splendida doppietta tra l'11' e il 16'. Poi, nel finale, Ostigard di testa trova la rete al suo esordio nella massima competizione europea e firma il gol numero 100 del Napoli tra Champions e Coppa dei Campioni, preliminari compresi