Ottavi di Champions raggiunti dall'Inter, traguardo festeggiato nel post-partita anche dal presidente Steven Zhang che nel post-partita ha smentito a Sky Sport i rumors sulla cessione del club: "Non è in vendita, non sto parlando con nessun investitore. Noi ci concentriamo solo su noi stessi: ogni anno stiamo migliorando e lavoriamo duramente. Inzaghi? Top allenatore, avevamo un girone difficile". E sul rinnovo di Skriniar: "Lui sa quanto io ci tenga a vederlo sempre qui"

"Il club non è in vendita, non sto parlando con nessun investitore". La voce è quella di Steven Zhang, presidente dell'Inter, che ai microfoni di Sky Sport ha smentito i rumors legati alla cessione della società da parte del gruppo Suning. "Penso che non negli ultimi mesi, ma negli ultimi quattro anni, il club sia al centro di speculazioni. Noi ci concentriamo solo su noi stessi". Parole importanti dopo il traguardo degli ottavi di Champions, raggiunto con un turno d’anticipo dalla squadra di Inzaghi dopo il 4-0 al Viktoria Plzen.