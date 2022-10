Vittoria importante ad Amsterdam per il Liverpool, 2° alle spalle del Napoli nel gruppo A. Netto il 3-0 all'Ajax con tre gol segnati in nove minuti tra primo e secondo tempo, ma a sorprendere è il clamoroso errore di Darwin Nunez. È accaduto al minuto 44, quando Firmino gli serve un pallone solo da spingere in rete: peccato che l'uruguaiano riesca a colpire il palo con la porta spalancata! Si rifarà di testa poco dopo...

AJAX-LIVERPOOL 0-3: HIGHLIGHTS