Champions League, dove vedere le partite di oggi

Le partite di Champions League di oggi martedì 1^ novembre. Due le italiane in campo: il Napoli in trasferta a Liverpool e l'Inter in casa del Bayern Monaco. Gli orari e dove vederle in tv

Comincia martedì 1^ novembre la sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League. Il sorteggio per gli ottavi sarà lunedì 7 novembre alle 12.00 su Sky Sport 24. Il Napoli scende in campo alle 21.00 di martedì fuori casa contro il Liverpool. La partita sarà in diretta su Sky Sport UNO, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan e commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio.