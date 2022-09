Con la vittoria contro l'HJK Helsinki, José Mourinho ha raggiunto Alex Ferguson in testa alla classifica degli allenatori che hanno vinto più partite in Europa. Lo Special One è a 106 vittorie, ma il suo primato è insidiato da Carlo Ancelotti che al momento è fermo a 105: ecco la top 10 (dati Transfermarkt) degli allenatori più vincenti nelle coppe europee