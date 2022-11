Tottenham svegliato dai fuochi d'artificio. VIDEO

champions

Eliminato ai gironi di Champions dopo 10 edizioni in cui era sempre approdato almeno agli ottavi, Allegri esce da un esclusivo 'club': ne restano solo 5, con diversi 'big' della panchina che non riescono a farne parte

L'eliminazione ai gironi di Champions della Juventus costituisce anche una "macchia" nel curriculum di Massimiliano Allegri, almeno per quanto riguarda le sue avventure in Europa. Mai prima di questa edizione, era stato eliminato nella fase a gironi, per un totale di 10 partecipazioni (4 con il Milan e 6 con la Juve) portando sempre le sue squadre agli ottavi. All'undicesima, è "caduto" anche lui.



Adesso restano solo in 5, nel "club" degli allenatori mai eliminati ai gironi di Champions