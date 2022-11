Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Sesta e ultima giornata per la fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. Mercoledì, alle 21, la Juventus, in Francia per sfidare il PSG, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sempre alle 21, il Milan ospiterà a San Siro gli austriaci del Salisburgo: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.