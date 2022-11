Del Piero: "Juve, troppo poco per la Champions"

Nel post partita l’ex capitano ha fatto un bilancio della Champions: “Ha fatto bene poche volte, tirando fuori qualcosa in più nei due incroci col Psg ma a parte in casa con il Maccabi è andata male quando doveva far bene”. Poi, sul passaggio in Europa League: “Giusto che Allegri dica non facciamo i fuochi d’artificio: ha perso 5 volte su 6 e la Juve va in Europa League per qualche congiunzione astrale. Non si è mai visto forse che si vada in Europa League con soli 3 punti nel girone"

JUVE-PSG, GLI HIGHLIGHTS