Dal 14 febbraio ripartono le coppe europee da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Subito in campo, nel giorno della festa degli innamorati, Milan e Tottenham CHAMPIONS LEAGUE, LE ANTICIPAZIONI SUL PALLONE DELLA FINALE

L’attesa è finita. Tornano Champions, Europa League e Conference. Sette le italiane in campo per quattro giorni di calcio totale. Dal 14 febbraio ripartono le coppe europee da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un San Valentino da vivere in coppia, ma anche in Coppa.

Milan-Tottenham Primo appuntamento da batticuore, in Champions League: Conte torna a Milano, nel suo ex stadio, e sarà quasi come un derby. Dalle 21.00, allo stadio Giuseppe Meazza, Milan-Tottenham live su Sky Sport Uno.

Europa e Conference League Giovedì 16 febbraio spareggi all’ultimo respiro tra Europa League e Conference per Roma, Juventus, Fiorentina e Lazio. Mourinho vola a Salisburgo, allo Juventus Stadium arriva il Nantes. Conference League con Braga-Fiorentina e Lazio-Cluji.

Napoli e Inter in campo il 21 e 22 febbraio Pochi giorni e gli ottavi di Champions tornano a bussare. Martedì 21 febbraio scendono in campo Eintracht e Napoli, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, mentre mercoledì 22 febbraio è la volta di Inter-Porto, su Sky Q e Sky Glass per gli abbonati Amazon Prime.