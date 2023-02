Il Tottenham perde anche Yves Bissouma in vista della doppia gara con il Milan. Come annunciato dallo stesso club londinese attraverso i propri account social, nella giornata di domani, 10 febbraio, il centrocampista maliano si sottoporrà a un intervento per riparare una frattura da stress alla caviglia sinistra. I tempi di recupero verranno stabiliti solo dopo l'operazione e comincerà la riabilitazione il prima possibile. Bissouma non sarà in campo nella doppia sfida di Champions League con il Milan: gara d'andata in programma martedì 14 febbraio. Dopo Lloris, il Tottenham perde un altro calciatore.