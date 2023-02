Il campione francese ha partecipato a parte dell'allenamento di domenica 12 febbraio e, come riportato da Le Parisien, dovrebbe essere a disposizione per la super sfida di Champions contro il Bayern Monaco. Mbappé si era infortunato alla coscia sinistra a inizio febbraio e la sua assenza per l'andata degli ottavi di finale sembrava certo. Intanto clima teso al centro sportivo: confronto tra Marquinhos e i tifosi dopo i due ko con Marsiglia e Monaco PSG, FISCHI E LITIGI DOPO IL KO COL MONACO Condividi

La sua assenza nella super sfida dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco sembrava essere certa, ma adesso per il Paris Saint-Germain potrebbe cambiare tutto: stando a quanto riportato da Le Parisien, infatti, Kylian Mbappé dovrebbe essere a disposizione. Infortunatosi alla coscia sinistra nel corso della gara di campionato dello scorso 1 febbraio contro il Montpellier, il campione francese ha infatti partecipato a parte della seduta di allenamento di domenica 12 febbraio. Nonostante Christophe Galtier in conferenza stampa avesse confermato di non voler correre rischi, l'allenatore dei parigini dovrebbe convocare il giocatore per la gara in programma martedì 14 febbraio.

Verratti in gruppo, Messi rientra lunedì leggi anche Galtier: "Messi torna lunedì, col Bayern ci sarà" Oltre al possibile recupero di Mbappé, le buone notizie arrivano anche da Marco Verratti e Lionel Messi. Il centrocampista, preservato nell'ultimo match di campionato contro il Monaco per un fastidio all'anca, nella giornata di domenica si è regolarmente allenato in gruppo e ha svolto l'intero lavoro con i giocatori meno impiegati nell'ultima gara. Sessione individuale invece per il campione argentino, che rientrerà in gruppo nella giornata di lunedì e sarà a disposizione per la sfida al Bayern. Per il Psg, dunque, gli unici indisponibili dovrebbero essere Renato Sanches e Nordi Mukiele.

La contestazione dei tifosi e il discorso di Marquinhos vedi anche Fischi e litigi, Psg in crisi? E martedì il Bayern Intanto, dopo le ultime due sconfitte in coppa di Francia contro l'Olympique Marsiglia e in campionato con il Monaco, l'ambiente intorno al Paris Saint-Germain è abbastanza teso. La squadra è stata pesantemente contestata dopo il ko contro il club del Principato e negli spogliatoi, come riportanto diversi media francesi, c'è stato un duro scontro tra Neymar e Marquinhos e il ds Campos. Nella mattinata di domenica 12 febbraio parecchi tifosi del Psg si sono recati all'esterno del centro sportivo per contestare e, come riportato da Canal Supporters, lo stesso Marquinhos è uscito per un confronto piuttosto acceso.