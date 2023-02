Dopo l'eliminazione in Coppa col Marsiglia, la squadra di Galtier cade 3-1 sul campo del Monaco. Trasferta complicatissima nel Principato per i parigini, privi di alcuni big tra infortuni e un virus intestinale. Non è tutto: come riporta L'Equipe, all'intervallo, ci sarebbe stato un duro confronto nello spogliatoio col ds Campos. E a fine partita Kimpembe si è rivolto ai tifosi: "Abbiamo bisogno di voi, martedì sarà ancora più difficile". Già, perché arriva il Bayern in Champions MONACO-PSG 3-1, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

"Un'altra sconfitta malata", titola L'Equipe in prima pagina. Difficile non parlare di crisi in casa Psg, battuto 3-1 sul campo del Monaco pochi giorni dopo essere stato eliminato dalla Coppa di Francia dal Marsiglia. Proprio l'OM, vittorioso 2-0 col Clermont dopo l'inqualificabile pre-partita tra tifosi, ha ridotto a 5 i punti di ritardo dai parigini che restano in vetta alla Ligue 1. Certo è che, dalla ripartenza del campionato, la squadra di Galtier ha raccolto 10 punti in 7 partite perdendone ben tre (Lens, Rennes e appunto Monaco). "Sono preoccupato", ha detto l’allenatore davanti ai microfoni. Se il Psg ha dovuto affrontare uno scontro diretto senza diversi big, il momento della squadra è sicuramente il più delicato in questa stagione.

Virus, fischi e litigi approfondimento Galtier: "Messi torna lunedì, col Bayern ci sarà" Nel Principato mancavano Messi (non al meglio ma pronto al rientro) e l'infortunato Mbappé oltre a Verratti lasciato a riposo e Ruiz colpito da un virus intestinale. A farne le spese anche Vitinha, tuttavia rimasto in campo per 80 minuti. E non è mancato il turnover di Galtier: panchina per Hakimi e Sergio Ramos, dentro Pembélé e Bitshiabu colpevoli in occasione dei primi due gol monegaschi. A nulla sono serviti gli accorgimenti a gara in corso (ritorno alla difesa a quattro) per una squadra in tilt: lo hanno dimostrato gli insulti tra Neymar e Vitinha, intercettati dalle telecamere nel tracollo del Psg. Un 3-1 finale (guizzo di Zaire-Emery e doppietta di Ben Yedder) fissato prima dell’intervallo quando, secondo la versione de L'Equipe, il ds Luis Campos si sarebbe recato negli spogliatoi chiedendo una reazione ai giocatori. Un intervento che non sarebbe stato apprezzato da Marquinhos e Neymar, tanto da alzare i toni del confronto.

Martedì c'è il Bayern approfondimento Il Marsiglia fa fuori il Psg: 2-1 al Velodrome Nemmeno i cambi hanno raddrizzato la seconda sconfitta in pochi giorni, ko dove il migliore in campo del Psg è stato Gianluigi Donnarumma grazie ad alcune parate complicate. "È un momento difficile", ha detto il portiere italiano. E pure il rientrante Kimpembe si è presentato con un megafono davanti ai tifosi: "Non funziona niente, spetta a noi darci una svegliata. Abbiamo bisogno di voi, perché martedì sarà ancora più difficile". Già, perché al Parco dei Principi arriva il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions: bavaresi reduci da tre vittorie di fila e ancora imbattuti dalla ripartenza in Germania. "Dobbiamo restare uniti", l’appello dell’infortunato Mbappé attraverso una Instagram story. Difficile immaginarlo in questo momento a Parigi.