Calendario e orari delle partite di Champions

Martedì alle 21.00 tocca al Milan di Stefano Pioli, che a San Siro ospiterà il Tottenham, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, mentre il Bayern Monaco farà visita al PSG, in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Mercoledì, alle 21.00, sarà la volta di Brugge-Benfica, in diretta Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sempre alle 21.00, il Borussia Dortmund affronterà il Chelsea: il match sarà visibile attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime. Tornano anche gli approfondimenti pre e postpartita di Champions League Show: In studio Anna Billò con il suo top team di ospiti, per introdurre e commentare l’andata degli ottavi di finale. In studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio. Mercoledì, in studio, sarà presente anche Alessandro Del Piero. Spazi news affidati a Mario Giunta.