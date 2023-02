Pioli: "Spurs? Sarà il mio match più importante"

L'allenatore rossonero alla vigilia degli ottavi di finale di Champions League: "Queste partite sono semplici da preparare, rispettiamo il Tottenham che è una squadra con grande potenziale offensivo. La presenza di Maldini è importante, c'è un forte senso di appartenenza nel mio gruppo" MILAN, LE ULTIME DI FORMAZIONE VERSO IL TOTTENHAM Condividi

Le due partite più importanti della carriera. Stefano Pioli ha descritto l'ottavo di finale di Champions League tra Milan e Tottenham, con l'andata in programma domani alle 21 a San Siro: "Abbiamo voglia di dimostrare il nostro valore - ha detto l'allenatore rossonero a Sky - Sono orgoglioso dei miei giocatori perché nei momenti difficili si vedono i gruppi uniti".

Che aria si respira nello spogliatoio? "C'è entusiasmo ed energia per affrontare questa partita importante, non giochiamo un ottavo di finale da anni. C'è rispetto per i nostri avversari che sono forti, ma vogliamo dimostrare il nostro valore in una competizione così importante". Maldini ha salutato tutti i giocatori, lui vi trasmette questo DNA europeo? "La presenza sua e di Massara a Milanello è costante e importante per cercare di costruire il presente e un futuro migliore. Viviamo ogni match così, c'è unione e compattezza". Come descriverebbe questo mese complicato? "C'era la voglia di lavorare insieme, di non trovare un colpevole, ma soluzioni per tornare ai nostri livelli. Questa è stata sempre la nostra filosofia e il modo di lavorare. Sono orgoglioso dei miei giocatori perché nei momenti difficili si vedono i gruppi uniti. C'è un forte senso di appartenenza". Quanto è semplice preparare una partita così? "Dal punto di vista delle motivazioni è semplice, tutti vogliono giocarla. Al tempo stesso è complicato perché affrontiamo una squadra solita ed esperta. Noi, però, siamo il Milan e dobbiamo giocarcela". È la partita più importante della sua carriera? "Saranno le due partite più importanti, non avendo mai giocato un ottavo di finale di Champions League. Ci siamo preparati al meglio". Che vigilia è stata per Giroud e Leao? "Di lavoro. Sono sereni e determinati perché sappiamo tutti quanto è importante questo ottavo di Champions League. Siamo positivi e presenti". Che Tottenham si aspetta al netto degli infortuni? "Conte sa dare identità e filosofia a tutte le sue squadre. Mi aspetto una formazione compatta e solida, ha tanta qualità in attacco. Nonostante le assenze a centrocampo, le squadre inglesi hanno delle rose profonde e complete. Dal punto di vista mentale siamo pronti a dare il massimo, dal punto di vista tattico rispettiamo il Tottenham e cercheremo di colpirli". Come si prepara una partita contro una squadra inglese? "Il nostro obiettivo è giocare con più ritmo e intensità, non si può prescindere da ciò in queste competizioni. Ci siamo preparati per essere all'altezza".

Pioli in conferenza: "Bennacer out, Conte è un grande allenatore" leggi anche Tottenham, guai a centrocampo. Richarlison dal 1' Parlando della formazione, Pioli ha confermato in conferenza stampa l'assenza di Bennacer: "Si è allenato con noi ma non è al 100% e non possiamo rischiare - spiega - Non ci sarà". L'allenatore ha poi raccontato un aneddoto che lo lega ad Antonio Conte: "Conte è un grande allenatore che prepara bene le partite e cura i dettagli, è uno dei pochi colleghi che mi ha chiamato per la vittoria dello scudetto. Questo l'ho apprezzato tanto. Ci sono tanti allenatori bravi in Italia: Ancelotti, Conte, Spalletti. Abbiamo una scuola importante".

Kalulu: "So che posso fare sempre meglio" Migliorarsi sempre più per giocare partite più importanti. Idee chiare per Pierre Kalulu che domani dovrà fare i conti con Kane e compagni: "Spero sempre di giocare contro calciatori così forti, in questo modo posso capire il mio livello - spiega il difensore francese - Contro il Torino ho giocato bene: provo sempre a migliorarmi, so che posso fare ancora meglio. L'atteggiamento della squadra in questo periodo ha fatto la differenza: quando tutti lavorano così è più semplice".