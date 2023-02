Tottenham, guai a centrocampo. Richarlison dal 1'

Nel centro sportivo degli Spurs, ultimo allenamento prima della partenza per Milano. In attacco Conte orientato a schierare Richarlison al posto di Kulusevski ma i problemi sono a centrocampo: senza Hojbjerg squalificato, Bentancur che ha finito anzitempo la stagione per la rottura del crociato e Bissouma operato alla caviglia, gli unici due di ruolo sono i due giovani dell’Academy Sarr e Skipp. L'alternativa è far salire a centrocampo Dier insieme a Skipp