Il fuoriclasse francese, dato come indisponibile due settimane fa per un problema alla coscia sinistra, si è allenato in gruppo: ieri solo parte dell’allenamento, oggi tutta la seduta. Possibile a questo punto che Mbappé parta dal 1’ contro il Bayern, nell’andata degli ottavi di Champions. Come annunciato da Galtier, in gruppo anche Messi che ha saltato la sfida di sabato col Monaco per un piccolo problema muscolare: sarà titolare contro i tedeschi