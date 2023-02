L'allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con il PSG , valida per l'andata degli ottavi di finale. " Non dobbiamo guardare l'ultima partita di campionato del PSG " -esordisce l'allenatore dei bavaresi - "La Champions League è un'altra competizione che ha grande fascino e importanza per loro. Non ci tireremo indietro e contrattaccheremo, sono sicuro che giocheremo una partita di alto livello . E' un duello ad armi pari, la quota è 50-50 . Domani sarà spianata la strada per il ritorno". Nell'ultima gara, il PSG ha dovuto fare a meno di tanti calciatori, Messi su tutti, a causa di un virus influenzale, ma Nagelsmann è sicuro che se ci saranno è perché pienamente recuperati: " Messi ha molta esperienza, qualche giorno di pausa non è un problema per lui. Presumo che Mbappé entrerà . Dovremo essere bravi a evitare che tanti palloni a Messi, Neymar o Mbappé. Hanno anche dei terzini molto veloci e molti giocatori di talento".

Nagelsmann: "Vincere la Champions importante sia per me che per il club"

Nel corso della conferenza, Nagelsmann si è anche concentrato sull'assetto tattico della propria squadra, a partire dalla difesa che scenderà in campo domani: "Ho già deciso se giocheremo a tre o a quattro, l'importante è la divisione degli spazi". Poi un passaggio anche sul neoarrivato Yann Sommer: "Sta facendo molto bene in termini di prestazione. Per lui non è facile perché deve sostituire uno come Neuer, ma è un ragazzo molto intelligente. Dimostra sempre calma e ha una buona personalità". Come ogni anno, il Bayern parte tra le favorite per vincere la Champions: "Vogliamo tutti vincere la Champions League. La vittoria della Bundesliga è molto importante, ma non ha quel significato a livello mediatico. Di conseguenza, la Champions League è molto importante per il club e per me".