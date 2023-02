Calendario e orari delle partite di Champions

Martedì 21 febbraio alle 21.00 tocca al Napoli di Maurizio Sarri, che giocherà in trasferta contro l'Eintracht Francoforte, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. In contemporanea la bellissima sfida fra Liverpool e Real Madrid ad Anfield, in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Mercoledì 22 febbraio, alle 21.00, sarà la volta di Lipsia-Manchester City, in firetta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sempre alle 21.00, l'Inter affronterà il Porto: il match sarà visibile attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime.