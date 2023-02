Tra i protagonisti delle prime due gare degli ottavi di finale della Champions League 2022/23 ci sono Zaire-Emery del Psg, il più giovane di sempre a giocare da titolare in questa fase del torneo, e Thiaw del Milan, all'esordio assoluto nella competizione. Entrambi, però, non rientrano nella Top 11 dei giocatori Under 21 più preziosi tra quelli che prendono parte agli ottavi. Una formazione stellare che vale più di 500 milioni di euro*. Ecco da chi è formata

*valori Transfermarkt