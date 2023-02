De Laurentiis: "Napoli competitivo da sempre"

Il presidente azzurro si è intrattenuto nella sala stampa del Deutsche Bank Park alla vigilia del match contro l'Eintracht: "Già il 30 maggio dissi che avremmo lottato per lo scudetto. Mi meraviglio che tutti si stiano eccitando per un Napoli che è sempre stato estramamente competitivo e, soprattutto, il più onesto. Vincere la Champions è importante perché ti dà un'immagine nel mondo che Napoli ha già come città"

Da Francoforte torna a parlare Aurelio De Laurentiis. Complice il ritardo di 45 minuti della conferenza stampa di Luciano Spalletti, il presidente del Napoli si è intrattenuto nella sala stampa del Deutsche Bank Park, sottolinenado la forza degli azzurri: "Mi meraviglio che tutti si stiano eccitando per un Napoli che è sempre stato estremamente competitivo e, soprattutto, il più onesto - esordisce - Noi giochiamo in Champions League da tempo. Siamo partiti dall'Intertoto, poi abbiamo incontrato il Chelsea agli ottavi qualche anno fa". E proprio la Champions è quella vetrina che De Laurentiis vuole per il suo Napoli: "È molto più importante vincere la Champions, perché ti dà un'immagine nel mondo che Napoli come città ha già".