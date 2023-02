L’Inter torna protagonista in Champions per affrontare il Porto agli ottavi. Non si tratta però di un inedito: era il 15 marzo del 2005, a San Siro i nerazzurri affrontano i portoghesi dopo l’1-1 dell’andata firmato Martins e Ricardo Costa. A Milano però sui lusitani si abbatte il ciclone Adriano: l’Imperatore segna una strepitosa tripletta e regala i quarti ai nerazzurri. Ma chi c’era con lui in quella squadra e cosa fanno oggi i protagonisti di quel match?