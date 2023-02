L'Inter si prepara in vista della prossima sfida di Champions League contro il Porto. Ancora qualche dubbio di formazione per Inzaghi. In attacco l'unica certezza è Lautaro con Dzeko e Lukaku che si giocano un posto da titolare, con il primo favorito sul secondo. Ballottaggio anche in mezzo con Calhanoglu più avanti rispetto a Brozovic, con le conferme di Barella e Mkhitaryan: ascolta le ultime news dal nostro inviato Andrea Paventi

