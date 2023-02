Alla vigilia dell'ottavo di Champions League contro il Liverpool, l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in esclusiva a Sky Sport. Ancelotti è partito dall'analizzare le differenze tra la partita di domani e l'ultima finale di Champions, vinta dai Blancos proprio contro il Liverpool: "Sono cambiate tante cose, nel senso che questa non è un'eliminazione diretta ma due partite. La preparazione cambia rispetto a una finale in partita secca. Quello che non è cambiato sono il valore delle due squadre, l'importanza della partita e la voglia di tutte e due le squadre di superare le difficoltà. E' una partita di livello che abbiamo il piacere di giocare".

Klopp ha detto che preferisce affrontarvi adesso rispetto a due mesi fa. E' d'accordo? In che momento siete?

"Abbiamo avuto entrambi gli stessi problemi a gennaio: qualche infortunio e una condizione non ottimale. Ora tutte e due le squadre sono cresciute molto. Credo che sarà una bella partita, molto intensa e con grande qualità in mezzo al campo".

Come sta Benzema? Quanta voglia ha di essere decisivo in quella che forse è la sua competizione preferita?



"Sta bene. Una settimana fa ha avuto un piccolo affaticamento, ma ha recuperato bene e sarà pronto. Per lui e per il Real Madrid la Champions è particolare, siamo tutti molto carichi".

Aveva detto che se Valverde non avesse fatto più di dieci gol avrebbe strappato il patentino. Ce l'ha ancora?



"Mi ha salvato il patentino, è intatto".

Dal punto di vista realizzativo, cos'ha in più rispetto all'anno scorso?



"Valverde è diventato molto più efficace nella zona pericolosa. Rimane sempre un giocatore che ha molta energia e dinamismo, utilizza molto di più il suo tiro, che è molto potente. Anche lui a gennaio ha avuto un periodo di flessione a causa del mondiale, ma adesso sta bene anche lui".

Vinicius è il giocatore che sta apportando qualcosa in più al Real Madrid in questo momento?



"Sicuramente sì. E' sempre molto determinante nelle partite, un giocatore instancabile. Siamo molto contenti di lui perché sembra che raggiuga sempre il suo massimo e quando pensi che l'abbia raggiunto fa sempre qualcosa in più".

Klopp l'ultima volta le ha portato un regalo, lei ricambierà?



"Glielo porto quando viene a Madrid. Abbiamo un bel rapporto, abbiamo passato insieme un anno e mezzo qui a Liverpool durante la pandemia. Ci siamo messaggiati e mi ha fatto dei regali, è vero. E' una persona molto amabile".

Cos'era questo regalo?



"Una sigaretta elettronica".