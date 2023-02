Acerbi: "Col Porto servirà equilibrio e testa"

LA SCHEDA

Primo round degli ottavi di Champions per l'Inter, che mercoledì a San Siro affronta i portoghesi. Assenze importanti per l'ex Conceicao, che vince da 11 partite e che punta tutto sullo scatenato Taremi. Fin troppo esperta la coppia Pepe-Marcano, attenzione ai tanti palloni persi. Ecco come gioca e come sta andando in stagione. Inter-Porto è in diretta alle 21 sull'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime