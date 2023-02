In occasione del match tra Inter e Porto a San Siro, l'ad si è soffermato sul momento di Lukaku e sui rinnovi in scadenza: "Romelu non ha potuto dare quello che tutti si aspettavano ma Sta recuperando la forma migliore, l'allenatore è l'unico che può valutarne efficienza ed utilizzo". Sulla questione contratti: "Bisogna razionalizzare e vedere quale linea guida adottare, lo faremo nei prossimi mesi". Sul rendimento diverso campionato-coppe: "Dobbiamo risolvere questo problema, serve continuità"

Marotta: "Giocatori condizionati dal Mondiale, sui rinnovi..."

Sempre sul momento di forma dei giocatori nerazzurri: "Un altro condizionamento di questa anomala stagione è rappresentato dal Mondiale, che è arrivato a metà annata. Ha condizionato la ripresa dei calciatori, perché comporta un coinvolgimento psicofisico importante. Ci sono giocatori che ne risentono, altri un po' meno. Lukaku ha avuto anche un infortunio che l'ha fatto arrivare al Mondiale da comparsa. Purtroppo non ha potuto dare quello che tutti si aspettavano, ma siamo fiduciosi che in questo finale di stagione ritroveremo un giocatore importante e protagonista". Infine sulla conferma dello stesso centravanti e sui rinnovi di alcuni giocatori in scadenza: "Tutti i ragazzi meriterebbero un rinnovo, il cuore non c’entra, bisogna razionalizzare e vedere quale linea guida adottare, lo faremo nei prossimi mesi".