Le maglie utilizzate dai nerazzurri contro il Porto, in Champions League, saranno messe all'asta per aiutare la popolazione colpita dal terremoto in Turchia e Siria

L'Inter scende in campo al fianco dell'Unicef. I nerazzurri, infatti, hanno scelto di mettere all'asta le maglie utilizzate nella gara di Champions League contro il Porto (vinta 1-0 con gol di Lukaku) per sostenere le vittime e le famiglie colpite dal terremoto che lo scorso 6 febbraio ha sconvolto Turchia e Siria. Un'iniziativa importante, gestita dal fondo delle Nazioni Unite sulla piattaforma Ebay, da fine dicembre sponsor di manica dell'Inter. L'asta sarà attiva dal 6 all'11 marzo. Il ricavato sarà destinato alle forniture mediche, a tutto il necessario per allestire ripari

d’emergenza e per il riscaldamento, generi di primo soccorso, cibo e aiuti nutrizionali, assistenza per l’acqua e l’igiene e per la protezione dell’infanzia.