Paolo Condò nello studio post partita su Sky Sport sottolinea l'importanza del rientro del portiere francese: "Ho sempre messo la sua assenza come prima causa dei problemi del Milan, ora metto il suo rientro tra i primi motivi della rinascita. E' fondamentale, per la sicurezza che trasmette alla difesa e per osmosi a tutta la squadra". Guarda il video

TOTTENHAM-MILAN 0-0: GLI HIGHLIGHTS