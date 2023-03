L'allenatore in conferenza: "Sarà una partita equilibrata, contro una squadra piena di buoni giocatori. Abbiamo novanta minuti per provare a ribaltare il risultato. Vogliamo essere intensi, pressanti, aggressivi e soprattutto intelligenti". Poi in italiano: "Tutte le sconfitte sono pesanti per un club come l'Inter, abituato a vincere, ma in Champions sono sempre partite diverse". La partita live martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW CHAMPIONS SU SKY, LA GUIDA TV Condividi

Porto-Inter, atto secondo. Si ripartirà dall'1-0 dell'Inter dell'andata firmato Lukaku. L'ex Inter, oltre a Lazio e Parma, Conceição ha parlato nella conferenza della viglia della sfida: "Sarà una partita equilibrata, molto difficile - le sue parole -, contro una squadra piena di buoni giocatori. Abbiamo novanta minuti per provare a ribaltare il risultato, dobbiamo essere intelligenti. Conosciamo l'avversario e soprattutto cosa siamo capaci di fare noi". Sull'approccio tattico: "Vogliamo una squadra intensa, pressante, aggressiva e soprattutto intelligente", anche perché Conceição dice: "Dobbiamo preparare la partita in base a chi siamo noi. In queste gare di altissimo livello, dobbiamo giocare nel modo in cui ci sentiamo più a nostro agio. Se ci adattiamo troppo all'avversario, allora le cose potrebbero non andare come vogliamo".

"Ko a Spezia? Tutte sconfitte sono pesanti, ma in Champions è un'altra cosa" inter Gosens, risentimento al polpaccio: salta il Porto Conceição risponde anche in italiano: "Tutte le sconfitte sono pesanti per un club come l'Inter, abituato a vincere - ha detto in relazione all'ultimo ko con lo Spezia da cui arrivano i nerazzurri -. Ma in Champions sono sempre partite diverse, a livello mentale l'esperienza che hanno, lui e i suoi giocatori, non li farà entrare in campo pensando alla sconfitta in campionato".

Galeno: "Calma e concentrazione" In conferenza stampa c'era anche l'esterno d'attacco Galeno: "Giocheremo in casa, con i nostri tifosi - le sue parole -. Quindi ci aspettiamo il loro supporto per i novanta minuti. Sono sicuro che faremo bene il nostro lavoro e in campo daremo il massimo. Ho lavorato bene durante la settimana e spero di poter partire titolare. Serve mantenere la calma, rimanere concentrati e allora sono sicuro che passeremo".