Lo stadio Do Dragao si prepara alla sfida tra Porto e Inter. Il nostro inviato Marco Barzaghi ci porta dentro l'impianto portoghese, che farà registrare il tutto esaurito per la sfida, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. "Dare tutto per il bene del Portogallo", recita uno striscione affisso sulla tribuna centrale. Le macchie sul campo, invece, sono causate da un fungo che intacca il manto erboso. Guarda il video

