NAPOLI

Obiettivo quarti per gli azzurri, che al 'Maradona' ripartono dal 2-0 ottenuto in Germania. Spalletti ritrova Meret e Kim, pronti a giocare dall'inizio. In gruppo anche Lozano, favorito nel ballottaggio con Politano per partire dal 1' mentre Raspadori non si è allenato con i compagni. Eintracht senza lo squalificato Kolo-Muani. La partita mercoledì 15 marzo alle 21 sull'app Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime