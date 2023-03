Conceiçao: "Inter? Meritavamo di passare noi"

C'è amarezza e rammarico nelle parole di Sergio Conceiçao al termine del match pareggiato 0-0 contro l'Inter che esclude il Porto dalla Champions League: "Siamo stati molto applicati, molto capaci di condizionare l'avversario in possesso. Poi, essendo un club storico, abbiamo sentito il peso della storia, abbiamo fatto di tutto per esserne all'altezza. Abbiamo creato molto e non abbiamo fatto gol , i giocatori ci hanno provato ma non ci siamo riusciti - dice - Faccio i complimenti alla mia squadra, purtroppo non siamo passati anche se lo avremmo meritato".

"Mi aspettavo di più dall'Inter, eravamo superiori"

L'allenatore del Porto risponde a chi pensa che nel primo tempo il Porto sia stato un po' timoroso: "Non sono d'accordo. La squadra non ha avuto paura. Abbiamo giocato contro un'Inter che ha difeso con il blocco basso, che ha aspettato un nostro errore, cercando di sfruttare lo spazio perché sapevano che avremmo dovuto fare gol - spiega ancora - Noi siamo stati molto equilibrati, tranne in una situazione in cui l'Inter è riuscita a raggiungere la nostra porta, abbiamo avuto due o tre occasioni, siamo stati una squadra con una pressione intensa, nei primi 15-20 minuti abbiamo cercato lo spazio che ci serviva perché sapevamo che l'Inter non avrebbe cambiato il suo modo di giocare. Mi aspettavo di più da una squadra come l'Inter, per la qualità che ha. Eravamo superiori".