Grande soddisfazione in casa Inter per il ritorno, dopo 12 anni, fra le migliori otto squadre della Champions League. Al termine dello 0-0 conquistato sul campo del Porto il presidente nerazzurro Steven Zhang ha sottolineato il risultato della sua squadra: "Una grande soddisfazione, il premio al lavoro di molti anni" Poi una battuta sul sorteggio dei quarti previsto per venerdì: "Negli ultimi sette anni le più grandi emozioni le ho provate con il Milan"

La soddisfazione per il passaggio ai quarti di finale dell'Inter è tutta nelle espressioni e nelle parole del presidente nerazzurro Steven Zhang. Alla vigilia del match con il Porto è stato vicino come sempre alla squadra e a Simone Inzaghi dopo la sconfitta rumorosa di La Spezia e adesso si prende tutta la gioia di una serata storica: "Una grande emozione per tutti noi, ogni anno partiamo col desiderio di giocare ogni competizione per arrivare fino in fondo e questo risultato ci ripaga del lavoro fatto negli ultimi anni". Dal finale di stagione, con un posto Champions da conquistare in campionato, una semifinale di Coppa Italia e i quarti di Champions League da giocare Zhang si aspetta il massimo: "Ogni obiettivo è importante, il palcoscenico internazionale è quello che compete all'Inter ma il nostro desiderio è quello di aggiungere trofei in bacheca". Adesso il sorteggio per designare l'avversaria dei quarti di finale e Zhang ha le idee chiare: "Derby nei quarti? Qualsiasi squadra è forte, ma guardando gli ultimi sette anni i derby di Milano mi hanno dato tante emozioni, mi piacerebbe giocare il derby col Milan"