Milan in semifinale di Youth League: Atletico ko

La primavera rossonera di Ignazio Abate batte i colchoneros di Fernando Torres grazie ai gol di El Hilali e Stalmach e per la prima volta accede alla final four di Youth League, in programma a Nyon a metà aprile. Si tratta della terza squadra italiana a raggiungere questo traguardo dopo Roma (2014-2015) e Juventus (2021-2022) Condividi

Per la prima volta nella sua storia, il Milan vola in semifinale in Youth League. I rossoneri sono tra le migliori quattro squadre della Champions dei giovani grazie alla vittoria nei quarti contro l'Atletico Madrid: 2-0 il risultato finale al "Vismara" grazie ai gol, uno per tempo, di Stalmach e El Hilali. Un traguardo storico per i rossoneri di Ignazio Abate che diventano la terza formazione italiana a raggiungere le semifinali di Youth League dopo la Roma nel 2014-2015 e la Juventus nel 2021-2022.

Il racconto del match La sfida del Vismara nascondeva tante insidie per il Milan di Abate che di fronte ha ritrovato l'amico Fernando Torres, compagno di squadra in rossonero nella stagione 2014-2015. Ad avere la meglio è stato l'ex difensore grazie a una partita attenta e intelligente dei suoi ragazzi che hanno lasciato il pallino del gioco in mano all'Atletico, ma senza concedere gol per la quarta partita consecutiva. Di contro il Milan è riuscito a colpire in contropiede, sbloccando il match dopo 12 minuti al primo affondo. Nasce tutto da un passaggio in verticale di Zeroli per Bakoune, scarico in area verso Stalmach che insacca di prima intenzione. L'Atletico gioca con personalità e sfiora anche il pari con Munoz, ma il suo tiro esce di poco. Nella ripresa calano i colchoneros mentre viene fuori il Milan che, dopo aver sprecato una chance con Cuenca, raddoppia al 67° minuto con El Hilali che sorprende Iturbe sul proprio palo con un tiro di prima intenzione su assist di Traore. Il sigillo sulla partita dei giovani rossoneri sotto gli occhi di Paolo Maldini che ha assistito alla partita in tribuna al fianco del responsabile del settore giovanile del Milan, Angelo Carbone.

In semifinale con Dortmund o Hajduk Il Milan accede così alla final four, in programma il mese prossimo a Nyon. Venerdì 21 aprile è prevista la semifinale al Colovray Stadium contro la vincente di Borussia Dortmund-Hajduk Spalato che si affronteranno mercoledì in Germania. Dall'altra parte del tabellone, invece, lo Sporting Lisbona attende o il Real Madrid o l'AZ Alkmaar. La finale, sempre a Nyon, è in programma lunedì 24 aprile.

Abate: "Risultato storico, lo dedico ai ragazzi e al club" Tanta la soddisfazione di Ignazio Abate, alla prima stagione sulla panchina della Primavera rossonera: "È un risultato storico per una società che non era mai andata oltre gli ottavi, dedico questo traguardo ai ragazzi e alla società. Quando ho firmato la scorsa estate mi hanno chiesto di crederci perché potevamo stare dentro la Youth. Siamo cresciuti piano piano, sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà all'inizio per la differenza di età. Sono felice per i ragazzi, ma non abbiamo fatto ancora niente. Adesso ci giocheremo una semifinale storica. Tutti i ragazzi hanno talento per ambire a una carriera importante".