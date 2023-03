Dopo il 7-0 al Lipsia, Pep Guardiola ha parlato a Sky Sport: "Grande partita, dopo averla sbloccata è stato più facile". C'è stato un grande show di Haaland, autore di cinque gol: "Ragazzo eccezionale, con una mentalità strepitosa. Lo voglio coinvolgere sempre di più nel processo del gioco". Poi un elogio al calcio italiano: "Il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa. De Zerbi ha un gioco meraviglioso. Milan e Inter sono passate. Ma in Italia vengo in vacanza, non per allenare"

