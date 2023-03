Approdato ai quarti di Champions, il Napoli continua a sognare: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra che può stare tra le prime 8 d'Europa e adesso ce la giochiamo", le parole di Di Lorenzo. Osimhen: "Possiamo arrivare in fondo"

Adesso si può veramente sognare. Il Napoli approda ai quarti di finale di Champions per la prima volta nella sua storia (non ci era riuscito nemmeno ai tempi di Maradona e della vecchia Coppa dei Campioni), che significa essere tra le 8 migliori squadre d'Europa.

Sognando la doppietta

"Una bella serata, ci godiamo tutte queste soddisfazioni", le prime parole del capitano degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo, dopo il successo sull'Eintracth. "È un pezzo di storia di questo club, ce lo godiamo e poi pensiamo al prossimo avversario. Quale mi stuzzica? Sono tutte fortissime, il livello è altissimo e dobbiamo essere orgogliosi di esserci anche noi. Bello vedere altre due italiane, bello per il nostro calcio. Se sogniamo una doppietta campionato-Champions? Arrivati a questo punto abbiamo dimostrato di essere una squadra vera che può stare tra queste otto e ce la giocheremo".



Parole simili per Victor Osimhen, ancora una volta grande protagonista in campo: "E'bellissimo poter dare il mio contributo a questa vittoria. Abbiamo fatto tutti un grande match, oggi era difficile. Continuiamo a sognare, siamo un grande team con un grande allenatore, possiamo arrivare in fondo".