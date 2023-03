Venerdì 17 marzo alle 12 si svolgeranno a Nyon i sorteggi dei quarti di finale di Champions League, nel quale saranno presenti 3 italiane, Napoli, Milan e Inter. Ecco le squadre qualificate, le regole, le date delle gare in programma e tutto quello che c'è da sapere sull'appuntamento che potrete seguire in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League 2022/23 si svolgerà venerdì 17 marzo 2023 alle ore 12 . La cerimonia si terrà in Svizzera, a Nyon , nel quartier generale dell'Uefa. Sarà possibile seguire il sorteggio dei quarti di finale di Champions League in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it . In studio Mario Giunta con Alessandro Costacurta e Paolo Condò.

Come funziona il sorteggio

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League è aperto. A partire da questa fase della competizione non sono previste teste di serie e anche squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro. Possibile dunque la presenza di derby. Inoltre possono affrontarsi squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi. Contestualmente al sorteggio per i quarti di finale, verrà determinato il tabellone completo della Champions League 2022/23: verranno stabiliti anche gli accoppiamenti per le successive semifinali e verrà sorteggiata la squadra che giocherà "in casa", pro forma, la finale in programma allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.