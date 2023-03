Cambiasso commenta il pareggio dell'Inter contro il Porto, che ha regalato ai nerazzurri il passaggio ai quarti di Champions: "È stata una partita logica. Nel primo tempo la squadra di Inzaghi ha cercato di pressare, poi il Porto ha iniziato a spingere, ma l’Inter ha dimostrato consapevolezza e personalità. Ipotesi Inter-Milan nei quarti? Per entrambe è meglio evitare il derby, toglierebbe tante energie per il campionato. Non affrontandosi potremmo avere due italiane in semifinale, con il Napoli addirittura tre"