Inzaghi: "Regaliamo un altro sogno ai tifosi"

L'allenatore nerazzurro commenta il sorteggio di Champions: "Contro il Benfica saranno due gare bellissime, loro sono una squadra forte e di tradizione. Siamo orgogliosi di tornare a giocare un quarto di Champions, lavoreremo al meglio per non lasciare nulla al caso e provare a passare il turno"

Regalare un altro sogno ai tifosi. È la parola d'ordine di Simone Inzaghi dopo il sorteggio dei quarti di Champions League. L'Inter affronterà il Benfica con la voglia di andare avanti, ma anche con la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo che mancava dal 2011: "L'Inter è tornata a giocare un quarto di finale di Champions League e di questo siamo molto orgogliosi perché un club come il nostro merita di giocare questo tipo di partite - spiega Inzaghi al sito del club - Contro il Benfica saranno due gare bellissime con una grande atmosfera e una giusta tensione degna dell’importanza di questa competizione. Il Benfica è una una squadra forte e di grande tradizione, che ha vinto il proprio girone giocando molto bene". Inzaghi elogia i portoghesi, ma sottolinea anche la forza della propria squadra: "Noi non siamo stati da meno e vogliamo farci trovare pronti per regalare un altro sogno ai nostri tifosi. Saranno due sfide emozionanti e complicate, tutti noi lavoreremo al meglio per non lasciare nulla al caso e provare a passare il turno.”